Il Carlo Felice saluta il 2026 con una doppia festa musicale, tra voci bianche e il Concerto di Capodanno

Il maestro Hartmut Haenchen (foto di Riccardo Musacchio)

Il Carlo Felice apre il 2026 con una giornata interamente dedicata alla musica, pensata come un augurio collettivo alla città e come momento di condivisione tra generazioni e linguaggi diversi. Il 1° gennaio il pubblico sarà accompagnato dal primo pomeriggio alla sera in un doppio appuntamento che unisce il canto delle voci bianche al tradizionale Gran Concerto di Capodanno, tra suggestioni viennesi e opera lirica.

Voci per la pace

Il primo appuntamento è fissato alle 15.15 nella Basilica della Santissima Annunziata del Vastato dove il Coro di Voci Bianche del teatro propone il concerto Voci per la pace, iniziativa realizzata in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti. Il programma attraversa epoche e stili diversi, alternando pagine sacre e profane, tradizione europea e repertorio del Novecento, canti natalizi e brani più vicini alla sensibilità contemporanea. Dalla Procession di Britten alle antiche carole inglesi, da Offenbach a melodie della memoria collettiva, fino a incursioni nel cinema e nella musica pop, saranno le voci dei più giovani a farsi portatrici di un messaggio di festa e di pace.

Gran concerto di Capodanno

Alle 17.00 il testimone passa al palcoscenico del Carlo Felice per il Gran Concerto di Capodanno, uno degli appuntamenti più attesi della stagione sinfonica. Sul podio Hartmut Haenchen con la partecipazione del soprano Erika Grimaldi e del tenore Fabio Sartori. Il programma mette in dialogo due mondi musicali che hanno segnato l’immaginario tra Otto e Novecento: da un lato il teatro d’opera di Puccini, con alcune delle sue pagine più celebri, dall’altro la Vienna brillante di Johann Strauss figlio, con valzer e polke che trasformano la danza in linguaggio orchestrale. Un’alternanza di introspezione e slancio festoso che accompagna simbolicamente l’ingresso nel nuovo anno, affidando alla musica il compito di aprire il 2026 sotto il segno della condivisione e della speranza.

Un momento di incontro con la città

“E' una giornata che rappresenta per il nostro teatro un momento speciale di incontro con la città - sottolinea il sovrintendente Michele Galli -. Tra l'altro da anni non si registrava una vendita così alta di biglietti e per il Concerto siamo ormai vicini al tutto esaurito. Accostare a questo appuntamento il candore dei più piccoli significa ribadire il valore collettivo della musica, capace di unire mondi e generazioni diverse. È il nostro augurio per guardare con fiducia al nuovo anno”.