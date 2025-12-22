Il coro di Voci Bianche del Carlo Felice porta la magia del Natale ai bimbi del Gaslini

Il concerto del teatro Carlo Felice al Gaslini di Genova

Trenta piccoli cantori del Coro di Voci Bianche del Teatro Carlo Felice di Genova hanno animato l'istituto pediatrico Giannina Gaslini per il Concerto di Natale, per i piccoli pazienti dell'ospedale genovese. Lo spettacolo è stato pensato a favore dei bimbi ricoverati, delle loro famiglie e di tutti gli operatori sanitari, come segno di riconoscenza e vicinanza in un periodo particolarmente sentito, come quello natalizio. Al termine dell'esibizione, il concerto è stato accolto da lunghissimi minuti di applausi, con il pubblico interamente in piedi, a testimonianza del grande successo riscosso dai piccoli coristi, capaci di emozionare e coinvolgere profondamente tutti i presenti.

L'iniziativa nasce da un'idea dell'assessore alla Sanità di Regione Liguria Massimo Nicolò, subito accolta e sostenuta da Michele Galli, sovrintendente della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, con l'obiettivo di portare la musica e il messaggio del Natale in uno dei luoghi più significativi e delicati della città. Protagonisti del concerto sono stati 30 giovani cantori del Coro di Voci Bianche del Teatro Carlo Felice, che hanno interpretato un repertorio di canti natalizi e brani legati alle festività, appositamente scelti per l'occasione. Le loro voci hanno trasformato l'aula magna del Gaslini in uno spazio di calore, condivisione e partecipazione emotiva.

"Questa bella iniziativa nasce da un incontro con il sovrintendente della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, Michele Galli, dal quale è scaturita la volontà condivisa di avviare un percorso capace di portare la musica all’interno dei luoghi di cura – sottolinea Massimo Nicolò, assessore regionale alla Sanità -. Abbiamo scelto di iniziare proprio dall'Istituto Gaslini e non poteva esserci occasione migliore del periodo natalizio, per regalare un momento di gioia, serenità e spensieratezza alle bambine e ai bambini ricoverati. Grazie alla diretta web e televisiva, questo concerto ha potuto raggiungere anche tutti gli altri ospedali della Liguria, amplificando un messaggio di vicinanza e attenzione verso i pazienti, le famiglie e il personale sanitario".

Il sovrintendente della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, Michele Galli ha spiegato che "portare questo momento musicale del nostro coro di voci bianche al Gaslini è stato un gesto naturale e sentito". In un luogo simbolo della cura e della speranza, le voci dei giovanissimi coristi hanno potuto trasformarsi in un abbraccio collettivo, donando emozione, energia e spirito natalizio ai piccoli pazienti, alle famiglie e a tutto il personale sanitario. "Ringrazio l'assessore per averci coinvolto e l'Istituto Gaslini per l'accoglienza calorosa. Credo fortemente che un teatro debba saper uscire dai propri spazi e farsi parte attiva della comunità. La musica non è solo spettacolo, ma relazione, presenza, conforto" ha aggiunto Galli.

"La musica e l'arte sono parte integrante dei percorsi di cura dei bambini: aiutano a ridurre l'ansia, ad alleviare la percezione del dolore e a migliorare la qualità della degenza. L'esperienza di musicoterapia realizzata negli anni scorsi con Echo Art ETS ha prodotto risultati molto positivi e, grazie al sostegno di Fondazione Gaslininsieme Ets e di Con i Bambini Impresa Sociale, ci ha permesso di avviare un nuovo progetto per il periodo 2025-2027, oggi esteso a 9 reparti e in grado di coinvolgere ogni anno almeno 500 piccoli pazienti. Iniziative come questa confermano quanto la musica possa essere uno strumento concreto di cura, relazione e benessere" ha commentato Renato Botti, direttore generale dell'Istituto Giannina Gaslini. Il concerto natalizio si inserisce così in un percorso più ampio che riconosce alla musica un ruolo fondamentale non solo culturale, ma anche terapeutico e umano, capace di portare conforto, speranza e vicinanza nei luoghi della cura.