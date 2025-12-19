Capodanno in Liguria, 29 eventi per celebrare il 2026 e l'identità ligure

Un Capodanno itinerante: così la Liguria si appresta ad accogliere l'arrivo del 2026, con una serie di appuntamenti in giro per la regione. "Capodanno 2026-La Mia Liguria" è un insieme di tanti eventi, in 29 piazze, pensati per celebrare l'arrivo del nuovo anno valorizzando l'identità ligure, le sue eccellenze e la capacità del territorio di attrarre visitatori e creare occasioni di partecipazione e sviluppo.

La Liguria già sold out

"La Liguria è già sold out, con una grande capacità di attrarre visitatori e turisti, compensa il fatto di fare rete con tutti i comuni per proporre gli spettacoli di cui dovranno fruire i nostri ospiti - commenta l'assessore al Turismo e all'Agenzia In Liguria Luca Lombardi -. Nei prossimi giorni partirà una campagna a ridosso e un'altra che andrà avanti per le festività della Befana, si parte oggi e si arriva al 7 gennaio". Un modello che potrà essere esportato anche per altre occasioni, "noi cerchiamo novità", ha incalzato Lombardi.

Si lavora su mercati di prossimità

"L'offerta della Liguria per il Capodanno 2026 è ampia - spiega il vicepresidente della Regione Liguria con delega ai Grandi Eventi Alessandro Piana –. Un calendario ricchissimo di iniziative che attraverseranno tutta la Regione, dalla costa all'entroterra. Con 'La Mia Liguria' partirà proprio oggi una campagna di comunicazione social e sul sito istituzionale, pensata anche per i mercati di prossimità, in particolare Piemonte e Lombardia per incentivare i flussi turistici durante le festività".

I grandi eventi con uno sguardo a Piemonte e Lombardia

L'iniziativa si inserisce in una più ampia strategia regionale di promozione dei grandi eventi come volano per lo sviluppo economico, turistico e culturale, con un'attenzione particolare al coinvolgimento dei Comuni e delle realtà locali, per garantire ricadute diffuse e durature su tutto il territorio ligure. Nel corso della presentazione è stata anche annunciata una campagna di comunicazione pensata anche per i mercati di prossimità, in particolare Piemonte e Lombardia per incentivare i flussi turistici durante le festività.

Obiettivo: "Non lasciare a casa nessuno"

"Si tratta di un input per promuovere in modo coordinato le iniziative locali, con un'offerta culturale e turistica attrattiva, si tratta di un'idea che può essere vincente e diventare strutturale - spiega la vicepresidente di Anci Liguria Elisa Di Padova -. Abbiamo scelto di muoverci così, in maniera diffusa con artisti e offerta ludica, la visita di musei, iniziative a doc, tutto espressione della nostra Liguria, con una formula di prodotti turistici del city break". Tutte le località si sono strutturate per eventi di piazza e fuochi d'artificio, eventi attrattivi con artisti nazionali. "A Savona con Le Vibrazioni e a Imperia con i Negrita, vogliamo creare un presidio sociale per non lasciare a casa nessuno" ha aggiunto Di Padova.

Persone in festa a Capodanno