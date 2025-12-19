Vivevano nel bosco, uomo morto per cause naturali. Grave la compagna in ipotermia

È morto probabilmente per cause naturali l'anziano trovato cadavere in una casa nel bosco di Arnasco (Savona). Il decesso risale a due giorni fa. La sua compagna, in ipotermia grave, si trova all'ospedale per le cure del caso.
Come sta la compagna
I due, entrambi tedeschi ottantenni e in precarie condizioni di salute, erano venuti a vivere nella casetta nel bosco qualche anno fa. A trovarli sono stati alcuni amici che non avevano loro notizie da qualche giorno. Escluso dunque l'omicidio tanto che la procura di Savona ha già disposto la restituzione della salma.
IL COMMENTO
