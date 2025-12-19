Vivevano nel bosco, uomo morto per cause naturali. Grave la compagna in ipotermia

È morto probabilmente per cause naturali l'anziano trovato cadavere in una casa nel bosco di Arnasco (Savona). Il decesso risale a due giorni fa. La sua compagna, in ipotermia grave, si trova all'ospedale per le cure del caso.

Come sta la compagna

I due, entrambi tedeschi ottantenni e in precarie condizioni di salute, erano venuti a vivere nella casetta nel bosco qualche anno fa. A trovarli sono stati alcuni amici che non avevano loro notizie da qualche giorno. Escluso dunque l'omicidio tanto che la procura di Savona ha già disposto la restituzione della salma.