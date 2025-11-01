Giuseppe Acquaviva insignito dell’Ordine Dostyk: un ponte culturale tra la Liguria e il Kazakistan

× Il tuo browser è obsoleto.

E' una delle più importanti onorificenze del Kazakistan nel sistema dei riconoscimenti statali, volto a rafforzare l’amicizia, la pace e la cooperazione, sia all’interno del Paese che a livello internazionale: l’Ordine Dostyk è stato conferito dal Presidente del paese asiatico Jomart Toqaev a Giuseppe Acquaviva, Sovrintendente e Direttore artistico del Teatro Sociale di Camogli e Art Manager Consultant del Teatro dell’Opera di Astana. Questa onorificenza riconosce i meriti nello sviluppo delle relazioni interetniche e internazionali, nel rafforzamento della pace, nonché nell’armonizzazione sociale. Un importante riconoscimento, che arriva poche settimane dopo il prestigioso concerto diretto dal Maestro Acquaviva all’Opera di Astana alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita ufficiale in Kazakistan.

Giuseppe Acquaviva con il Presidente del Kazakistan Jomart Toqaev

