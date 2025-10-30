Streghe e fantasmi: la magica notte di Halloween si trasforma in musical

E' tempo di Halloween, la notte tra il 31 ottobre e il primo novembre nella quale si credeva che il velo tra il mondo dei vivi e quello dei morti si assottigliasse, permettendo agli spiriti di interagire con chi era ancora sulla Terra. E' tempo di Halloween, quando i Celti accendevano falò e indossavano maschere e costumi per spaventare i defunti. E' tempo di Halloween, quando in passato le zucche esposte fuori casa catturavano gli spiriti maligni imprigionandoli per sempre. E' tempo di Halloween, quando la tradizione vuole che le streghe si radunassero per presagire il futuro.

In scena un mondo di fattucchiere, maghi e fantasmi

E si intitola proprio Streghe il musical prodotto dalla compagnia 'Temps Clair', nata nel 2018 da un gruppo di giovani artisti genovesi provenienti da varie esperienze artistiche, che porterà in scena sabato 1 novembre alle 20.30 al Teatro Instabile tutto un mondo di fattucchiere, maghi e fantasmi. Uno spettacolo, presentato per la prima volta nel 2022 al termine del Ghost Tour genovese in forma di concerto e riadattato per il teatro, nel quale lo spettatore sarà trasportato in un viaggio attraverso canzoni tratte da alcuni film Disney per rivivere le magiche atmosfere di Halloween. A fare da guida saranno tre strane streghe e due ignari ragazzi alla ricerca di una festa in maschera che si ritroveranno invece a vivere una sorprendente avventura.

