Le meraviglie di Santa Maria di Castello tra chiostri e affreschi in "Presa diretta"
La puntata di "Presa diretta" in onda su primocanale mercoledì alle 22.30, giovedì alle 7.15 e 14.45, venerdì alle 16.30, sabato alle 17.30 e alle 22.30, domenica alle 13 e alle 20.15 e on demand sul sito primocanale.it
di Elisabetta Biancalani
L'affresco dell'Annunciazione a Santa Maria di Castello di Genova
