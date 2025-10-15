Bruciano canoe e baracche, paura in uno stabilimento balneare a Quinto

"

Un'alta colonna di fumo è stata vista da tutta la città nel tardo pomeriggio di mercoledì 15 ottobre. L'incendio è scoppiato in uno stabilimento balneare tra Quarto e Quinto all'altezza dei giardini Simon Bolivar. A bruciare alcune canoe a un ricovero attrezzi per barche.

Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118. Chiuse alla viabilità via Quarto all' altezza del ristorante "Bai" e la vicina via Quartara.

Per spegnere l'incendio mobilitato anche un'imbarcazione dei vigili del fuoco che ha provveduto con i getti d'acqua a spegnere l'incendio.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook