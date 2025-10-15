Cronaca

Incidente stradale a Principe, auto finisce in bilico sull'aiuola e tira giù un cartello

di An.De.
L'incidente stradale a PrincipeI soccorsi a Principe
Un incidente stradale ha suscitato lo stupore dei passanti nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 ottobre a Principe. Intorno alle 16, un'automobilista ha perso il controllo del veicolo finendo contro un'aiuola e abbattendo un cartellone pubblicitario.

L'episodio, avvenuto in una delle arterie più trafficate della città, ha causato disagi al traffico. Nessun ferito.

Dinamica dell'incidente

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale di Genova, intervenuta sul posto per i rilievi, l'incidente è stato innescato dalla perdita del controllo del veicolo in una curva trafficata. L'automobilista stava procedendo a velocità sostenuta in direzione sud.

La vettura, un suv della Dr, ha sbandato improvvisamente, urtando prima il marciapiede e poi piombando nell'aiuola centrale che separa l'incrocio. L'auto ha proseguito per alcuni metri, travolgendo e sradicando un cartellone pubblicitario.
 
Fortunatamente, nessuna altra auto è stata coinvolta direttamente nell'impatto secondario. 

