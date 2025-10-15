Colpito alla testa da un ramo mentre tagliava un albero: 60enne grave

Un grave infortunio agricolo è avvenuto nell'entroterra di Genova nel Comune di San Colombano Certenoli in località Villa Oneto, dove un uomo di 60 anni mentre tagliava un albero è stato colpito alla testa da un grosso ramo.

Rimasto esanime al suolo è stato soccorso dai militi della croce rossa di Chiavari e dai sanitari del 118, che visto il grave trauma cranico subito hanno deciso di trasferirlo in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova.

Sono intervenuti sul posto anche gli ispettori dell'Asl 4 chiavarese per la sicurezza sul lavoro, sebbene dalle prime indagini è emerso che non si tratterebbe di un lavoratore dipendente ma di un contadino che lavorava nel suo appezzamento di terreno.

