Mercoledì 15 Ottobre 2025
19:42
18° C
Cerca nel sito
Cerca
LIVE
×
Attualità
Cronaca
Politica
Sanità
Porto e trasporti
Cultura e spettacolo
Sport
On demand
Primogiornale
IL SITO DELLA LIGURIA
Attualità
Cronaca
Politica
Sanità
Porto e trasporti
Cultura e spettacolo
Sport
On demand
Primogiornale
Politica
Amt, vicesindaco Terrile: "Debito fornitori supera i 100 milioni di euro"
3 secondi di lettura
di
Annissa Defilippi
Mercoledì 15 Ottobre 2025
TAGS
video
amt
Alessandro Terrile
GUARDA LA DIRETTA
IL COMMENTO
Roberta Gualtierotti*
Martedì 14 Ottobre 2025
La medicina di genere sia parte della ricerca e della cura di tutti
Luigi Leone
Lunedì 13 Ottobre 2025
Amt Genova è emblematica: certi servizi toccano al pubblico
leggi tutti i commenti
Ultime notizie
Colpito alla testa da un ramo mentre tagliava un albero: 60enne grave
Genova terzo grande Comune per feriti in incidenti stradali
Bruciano canoe e baracche, paura in uno stabilimento balneare a Quinto
Incidente stradale a Principe, auto finisce in bilico sull'aiuola e tira giù un cartello
Barbiere decapitato, confermato in Appello l'ergastolo per i due datori di lavoro
Amt, vicesindaco Terrile: "Debito fornitori supera i 100 milioni di euro"
Le newsletter
Seleziona la newsletter a cui vuoi iscriverti
Scegli la newsletter
IL PRIMO
SALUTE
PORTO
Inserisci il tuo indirizzo email per iscriverti
Termini di servizio
Primocanale.it, tutti i diritti sono riservati
Testata giornalistica registrata al tribunale di Genova, n. 58/1988
Coordinamento e direzione a cura di P.T.V. Programmazioni Televisive Spa
Telefono: +39 01053991
P.IVA:02935550109 / C.F.:06146120156
Privacy policy
-
Cookie Policy
-
Contatti
Codice etico
-
Informativa privacy
Parte generale decreto legislativo n.231
Procedura di segnalazione whistleblowing
Piattaforma whistleblowing
IL COMMENTO
La medicina di genere sia parte della ricerca e della cura di tutti
Amt Genova è emblematica: certi servizi toccano al pubblico