Un weekend tra eleganza e stranezze feline: l’evento imperdibile per gli amanti dei gatti

Un esemplare di gatto Bengala

Saranno più di 700, rarissimi e comuni, provenienti da tutta Europa: si potranno ammirare gli American Curl con le orecchie a ricciolo; i Kurilian Bobtail con le code a pon-pon; i Bengala con il mantello leopardato; gli Sphinx, senza pelo; i giganti americani Maine Coon, ottimi nuotatori e pescatori; i Norvegesi delle foreste fieri e possenti come un vichingo; i Persiani con il loro lunghissimo e vaporoso mantello; i Certosini, i cui enigmatici occhi d´ambra hanno ispirato mistiche leggende medioevali; il Devon Rex, piccolo folletto dall’aspetto alieno con grandi orecchie e occhi sgranati; i Burmesi con la loro eleganza e ovviamente i mille colori del mantello degli Europei.

Valutati da una giuria internazionale

Un esercito di gatti, tutti puliti e toelettati, campioni di bellezza coccolati come non mai dai loro proprietari, si appresta ad invadere Genova dove sabato 11 e domenica 12 nel padiglione Blu dell'ex quartiere fieristico, oggi Waterfront di Levante, è in programma l’Esposizione Internazionale Felina organizzata da WorldCats e patrocinata dall’ANFI –Associazione Nazionale Felina. Più di 30 le razze in esposizione, una gioia per gli occhi e un tuffo nel cuore per tutti gli appassionati. Durante la manifestazione verranno accuratamente esaminati e valutati da una giuria internazionale autorizzata dalla FIFe (Federation International Féline, dodici componenti provenienti da tutta Europa), valutati in base allo standard di razza. Dopo le selezioni, i migliori saranno fatti sfilare per il 'Best in Show', la gara che porta alla votazione del gatto più bello di tutta l’Esposizione nelle categorie adulti, cuccioli e neutri.

