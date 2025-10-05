A Palazzo Ducale successo per il Book Pride tra ospiti, eventi e cultura

Si è conclusa con un grande successo l'edizione 2025 del Book Pride, la Fiera Nazionale dell'Editoria Indipendente che ha animato, da venerdì 3 a domenica 5 ottobre, gli spazi di Palazzo Ducale. Più di cento gli espositori nei Cortili Maggiore e Minore e oltre 150 gli appuntamenti, le presentazioni di libri e i laboratori che si sono succeduti in questa tre giorni all'insegna del libro e della cultura.

"È stata un'edizione ricca di stimoli e molto partecipata quella che si è appena conclusa - dichiara la presidente di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura di Genova, Sara Armella -. Il Book Pride qui a Palazzo Ducale si è confermato un appuntamento irrinunciabile e la qualità dell'offerta culturale è stata apprezzata dal pubblico che ha gremito gli stand e partecipato agli incontri con autori prestigiosi. Abbiamo avuto con noi intellettuali, scrittori, giornalisti e molti ospiti internazionali, dal divulgatore scientifico David Quammen alla finalista del Premio Goncourt GuÐrún Eva Mínervudóttir, solo per citarne alcuni. A testimoniare l'importanza e l'interesse per questa tre giorni, anche la sindaca di Genova Silvia Salis, che ha fatto visita agli stand, dialogando con gli organizzatori e gli espositori".

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook