A Genova ritorna il Book Pride: ospiti, eventi e la fiera degli editori indipendenti

Tanti protagonisti, nomi nazionali e internazionali

Torna a Genova dal 3 al 5 ottobre '', la fiera internazionale dell'editoria indipendente giunta alla nona edizione, appuntamento organizzato in collaborazione con Palazzo Ducale, Comune di Genova, Regione Liguria e Università degli Studi di Genova. Oltre cento i marchi presenti. Come tema di quest'edizione una frase ripresa dalle parole della scrittrice statunitense: 'Danzare sull'orlo del mondo', un'espressione scelta per la sua capacità di ispirare rinnovamento e creazione, un modo per raccontare la ricerca di equilibrio in un tempo storico dove sono assenti risposte, riconoscendo la letteratura come una base solida sulla quale muoversi. Il programma sul sito dedicato: https://www.bookpride.net/

Tra i protagonisti in arrivo a Genova grandi nomi internazionali e nazionali. Tra loro David Quammen, autore de L'evoluzionista riluttante che presenterà un ritratto privato di Charles Darwin per ricostruire la nascita della teoria dell'evoluzione; GuÐrún Eva Mínervudóttir, una delle più note scrittrici islandesi contemporanee tradotta in tutto il mondo, che parlerà di storie di donne a partire dal suo Reykjavík, amore; Michael Hardt, autore de I Settanta sovversivi) e Veronica Raimo che a partire dalle parole di libertà scritte da Ursula K. Le Guin nel libro I sogni si spiegano da soli terrà una lezione di denuncia al linguaggio del potere. Per la prima volta nell'edizione ligure arriverà a Genova 'Book Comics', la sezione del programma a cura di Federico Vergari che ospiterà i titoli e gli autori che meglio rappresentano l'editoria indipendente a fumetti.

