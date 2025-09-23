Sponsorizzate
Ultime notizie
- La genovese Marie Solimena a Los Angeles: "Sogno l'Oscar, alla Spezia un progetto da produttrice"
- L’altro Genoa scalpita: contro l’Empoli Vieira apparecchia il turn over
- Sondaggio Primocanale, Rosso (Fdi): "Noi primi in Liguria trascinati anche da Giorgia"
- Patto per l'industria, Cisl Savona: "Tre le priorità: investimenti, valorizzazione e formazione"
- Rapallin Jazz 2025 - Lo speciale
- Rapallo Comedy Night - Lo speciale
IL COMMENTO
Comuni e Regioni, scelte dolorose senza una vera spending review
Bocciato il tunnel claustrofobico meglio aggiustare la Genova anni ‘70