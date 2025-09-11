Lo storico Louisiana riparte con la stagione jazz

Il 12 settembre alle ore 21:30 riapre il Louisiana Jazz Club, il più antico della città e il più longevo d’Italia. Inaugura la sua 62ª stagione con un concerto imperdibile che segna un nuovo capitolo della sua lunga e prestigiosa storia.

Ad aprire la stagione sarà l’Empty-ty Trio, formato dal pianista genovese Tommaso Perazzo, giovane talento che da quattro anni vive ed è attivo a New York, dal contrabbassista Dino Cerruti, noto per versatilità e fantasia, e dal batterista Rodolfo Cervetto, ormai solido punto di riferimento della scena musicale e culturale cittadina. Il trio ha già inciso un disco, testimonianza dell’altissima qualità e della forte identità musicale che lo contraddistinguono.

Il concerto si articolerà in due momenti: il primo set sarà un viaggio nell’arte del piano trio attraverso i maestri che hanno reso il jazz un linguaggio unico e inesauribile fonte di ispirazione. Il secondo set, invece, sarà dedicato a composizioni originali, frutto di un percorso di ricerca che, partendo dall’ascolto e dalla rielaborazione dei grandi del passato, approda a una voce personale e autentica. Un percorso che va dalla radice alla fioritura, dal rispetto della tradizione alla libertà della creazione.

Dal 1964 ad oggi, il Louisiana ha ospitato alcuni giganti della storia del jazz: da Chet Baker a Lee Konitz, da Tony Scott a Elvin Jones e continua a essere punto di riferimento per artisti e pubblico. Negli ultimi anni, sotto la direzione artistica di Valerio Fulvio Rossi ( nipote del fondatore “Papa” Fausto Rossi), il Club ha ricevuto una nuova linfa accogliendo alcuni artisti di calibro internazionale come Bobby Watson, Tia Fuller, David Kikoski, oltre a concerti memorabili come quello del bluesman Eric B Turner, vincitore di Grammy Awards.

Il Louisiana, pur mantenendo il cuore jazzistico, oggi abbraccia anche blues, funk, soul, fino a incursioni nello ska e nel reggae, aprendo le sue porte a un pubblico nuovo e sempre più giovane.

Le serate del Club sono programmate principalmente il venerdì e il sabato, con frequenti appuntamenti anche al giovedì e alla domenica, a conferma della vitalità di una realtà che continua, dopo oltre sessant’anni, a rinnovarsi senza perdere la propria anima.

