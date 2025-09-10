Book Pride Genova 2025: ecco le date e il programma dell'appuntamento autunnale con la Fiera nazionale dell'editoria indipendente

Torna dal 3 al 5 ottobre a Genova Book Pride, la Fiera Nazionale dell’Editoria Indipendente. Organizzato in collaborazione con le più importanti istituzioni del territorio – il Palazzo Ducale, il Comune di Genova, la Regione Liguria e L’Università degli Studi di Genova – per questo IX anno, l’appuntamento letterario dedicato all’editoria indipendente ha consolidato il suo prestigio con l’ingresso tra i progetti del Salone Internazionale del Libro di Torino che da questo 2025 organizza la manifestazione. Ad animare per tre giorni gli spazi di Palazzo Ducale, oltre 100 editori e un’offerta di 150 appuntamenti in programma, tra i quali quelli dedicati ai più giovani della sezione Book Young e la novità per la città di Genova della sezione Book Comics.

Il tema di questa edizione si ispira alle parole della grande scrittrice americana Ursula K. Le Guin: Danzare sull’orlo del mondo. Un invito, in questo momento storico incerto, a confidare nel potere trasformativo della letteratura che, seppur in un presente contraddittorio e complesso, può ancora avere un ruolo cruciale: quello di sollecitare al rinnovamento e alla creazione. Il programma, curato da Marco Amerighi, Francesca Mancini e Laura Pezzino, accompagnati per l’edizione nel capoluogo ligure da Ilaria Crotti e Valentina Mancinelli e costruito in collaborazione con gli editori presenti, prevede un intenso calendario di attività e incontri, che porteranno nella Superba grandi voci e volti del panorama letterario e culturale contemporaneo.

Le voci degli ospiti di Book Pride

Tanti i nomi di fama internazionale che approderanno a Genova, a partire dal noto saggista e divulgatore scientifico David Quammen, autore de L’evoluzionista riluttante (Raffaello Cortina editore), un ritratto privato di uno dei più importanti scienziati di tutti i tempi: Charles Darwin. Molto attesa anche la pluripremiata Guðrún Eva Mínervudóttir, scrittrice islandese contemporanea tradotta in tutto il mondo che ha conquistato il pubblico italiano con la sua raccolta di racconti Reykjavík, amore (Iperborea). Per arrivare al filosofo politico americano Michael Hardt, autore de I Settanta sovversivi (DeriveApprodi) e al romanziere francese Éric Reinhardt, finalista al Premio Goncourt con Sarah, Suzanne e lo scrittore (Fazi Editore). Da oltreoceano attesa anche l’’autrice argentina Georgina Orellano che, a partire dal suo audace memoir Puttana femminista (Edizioni Tlon), porterà la sua esperienza di attivista raccontando da un punto di vista nuovo il mondo del sex work e delle donne che, sfidando pregiudizi e patriarcato, rivendicano diritti e libertà sul proprio corpo.

Book Pride si conferma ancora una volta un’occasione per affrontare con il suo pubblico i temi di grande attualità, urgenza e rispondere a importanti domande. A partire dall’universo visionario dell’autrice, motto di questa edizione di Book Pride, Ursula K. Le Guin e dal suo libro I sogni si spiegano da soli (edizioni SUR), la scrittrice e traduttrice Veronica Raimo terrà una lezione sul valore dell'immaginazione come arma politica. E proprio gli insegnamenti delle grandi scrittrici e giornaliste, di ieri e di oggi, spesso ingiustamente escluse dal canone letterario o dal dibattito pubblico, saranno al centro dell’incontro con la curatrice Ilaria Crotti e la studentessa neodiplomata Elena Usai sulla letteratura delle donne rivolto ai giovani adulti. Come integrare nel dialogo scolastico un sapere e uno sguardo oggi al centro di un processo di riscoperta collettiva? A questa e a simili domande proverà a rispondere anche la scrittrice Giulia Caminito con un appassionato e suggestivo approfondimento sulle voci di quattro grandi penne del Novecento italiano: Matilde Serao, Amalia Guglielminetti, Virgilia D’Andrea e Ada Negri.

E ancora, alla femminista, ambientalista e instancabile attivista, istituzione della città di Genova, Leila Maiocco, a un anno dalla scomparsa, sarà dedicato l’incontro guidato da Luca Borzani, Antonio Caminito, Uliano Lucas, Viola Lo Moro, Patrizia Avagnina e Silvia Neonato.

Non solo scrittrici, ma anche scienziate, artiste, pensatrici: l’antologia Ritratti di donne (Morellini Editore) è un progetto corale che, collocandosi nello stesso filone, si propone di raccontare la storia di grandi donne escluse dalla Storia: ne discuteremo con l’autrice Margherita Firpo. E ancora un altro punto di vista da esplorare sul tema verrà offerto dalle autrici Igiaba Scego, Caterina Venturini e Viola Lo Moro, che, sempre attraverso le voci di grandi donne del passato, ci guideranno invece alla scoperta del punto di vista radicale dei femminismi anticoloniali e non bianchi, le loro pratiche intersezionali e trasformatrici. E ancora, resta un nodo da sciogliere nel dibattito odierno dei movimenti femministi, la posizione del movimento body positive: un tema che sarà al centro del dibattito con il Gruppo di ricerca-azione per la salute riproduttiva delle persone grasse, Grassi Diritti e la divulgatrice Marianna The Influenza che ne discuteranno in un incontro ad hoc sul tema. Tra le ospiti della fiera anche Lavinia Mannelli, autrice di Storia dei miei peli, un’opera di autofiction audace e travolgente che riflette il mondo precario delle ragazze di oggi (66thand2nd).

In una città di frontiera bagnata dal mare, il programma della fiera sceglie di mettere al centro l’urgente questione dell’inesorabile depauperamento e cambiamento della fauna acquatica: la biologa marina Nadia Repetto ci porterà a riflettere sulle nostre responsabilità di custodi del paesaggio, a partire dalla sua testimonianza di attività sui pescherecci, documentata nel libro Oceano che cambia (Magenes edizioni); mentre l’antropologo Andrea Staid terrà una lectio sul nostro ruolo di specie umana in relazione alle altre specie animali e vegetali e sulla possibilità di adottare nuove strategie di adattamento e tecniche ecologiche ben più rispettose ed efficienti degli ecosistemi in generale.

Di cosa rappresenti il mare, con tutte le sue contraddizioni e la profondità sociale che lo riguarda, ci parlerà invece il giornalista Luca Misculin, in dialogo con Leila Belhadj Mohamed, in un incontro sul Mediterraneo: tutt’altro che nostrum, con le sue isole e le sue coste, ci porterà a riflettere su quanto il mare sia stato spesso e soprattutto la culla di una grande epopea umana, fatta di difficoltà e migrazioni di massa.

Da dove viene questo desiderio indomabile di spostarci da posto all’altro? Si tratta di una fuga, un inganno o siamo nati per muoverci di continuo? Con il musicista e viaggiatore Maurizio Carucci terremo un'indagine collettiva sul senso del partire. A Book Pride Genova entreremo anche nel “secolo breve” e lo faremo attraverso l’obiettivo della fotografa Paola Agosti, definita dal regista Piero Berengo Gardin “il più fragile carro armato della fotografia italiana” che ha raccontato con rigore e sensibilità questo periodo, dai grandi eventi politici alle lotte sociali fino alla memoria privata e collettiva. Ma come si può pensare di fare comunità in un mondo sempre più difficile e abitato da contraddizioni? Il reading di Giuseppe Civati de Il rifugio dei libri proibiti (People) ribadirà ancora una volta il ruolo salvifico della grande letteratura nei momenti più bui della storia, dalle pagine di García Márquez a quelle di Milton, passando per Cervantes, Oz, Canetti, Tacito e Bradbury.

Con la sociologa Francesca Coin si discuterà di trasformazioni del lavoro contemporaneo andando alla scoperta della nuova collana dell’editore DeriveApprodi, Infedeli, da lei diretta. La scrittrice Silvia Pelizzari, invece, a partire dal suo romanzo d’esordio L'ultima volta che sono stata lei (Fandango Libri), parlerà del percorso dall'adolescenza alla vita adulta attraverso i traumi che ci spingono a trasformarci in un'altra versione di noi. L’adolescenza e la scoperta del desiderio e della dimensione emotiva è uno dei temi che emerge anche in Scintille (nottetempo) il nuovo libro di Alice Zanotti, ambientato in un “piccolo mondo antico” incastrato tra Italia e Jugoslavia. Con lo scrittore Andrej Longo ci immergeremo nell’anima più autentica e travolgente di Napoli con il reading ispirato alle sue celebri raccolte di racconti Dieci e Undici (Sellerio Editore). A Book Pride anche lo scrittore Giampaolo Simi con il suo nuovo romanzo Tra me e lei (Sellerio Editore) una storia che, come nella tradizione dello scrittore toscano, racconta il volto ambiguo di ognuno di noi, tra omicidi, interrogatori e notti interminabili. Una storia di libertà e resistenza ci sarà restituita dalla scrittrice Barbara Cagni che, con il suo libro L’alba della nostra libertà (Fazi Editore), narra le vicende partigiane, dalle lavoratrici nelle fabbriche alle studentesse, dai ceti popolari alla borghesia, donne con l’obiettivo comune di tornare libere.

Appuntamenti ormai irrinunciabili per i frequentatori della fiera fin dalle sue primissime edizioni, tornano anche gli amatissimi Cantiere Esordi e Indiebooks. Il primo, un ciclo di incontri in fiera per ascoltare un gruppo di scrittori esordienti, guidati da una scrittrice o uno scrittore di maggiore esperienza per confrontarsi su fatica e generi della scrittura, tra passi falsi e forme narrative; presenti in questa edizione gli autori: Nadia Noio (Fazi Editore), Davide Di Lorenzo (Accento Edizioni), Cecilia Rita (NN Edizioni), Stefania Bustelli (Il Saggiatore), Piero Salabè (La Nave di Teseo) e Leonardo San Pietro (Sellerio Editore). Il secondo è invece un’opportunità unica per scoprire da vicino quali sono i libri che hanno formato e influenzato, dall’infanzia fino all’età adulta, i nostri musicisti indipendenti preferiti. A Book Pride Genova 2025 sarà la volta del cantautore e produttore Sergio Vallarino, in arte Zibba e del musicista pop-rock Michele Bitossi.

Per la prima volta anche nell’edizione ligure, sotto la curatela di Federico Vergari, ci sarà spazio all'editoria indipendente a fumetti. Al mondo dei balloon saranno infatti rivolte presentazioni, tavole rotonde e workshop per favorire l’incontro tra autori, disegnatori, editori e lettori. Con Una storia di resistenza, Simona Binni e Matteo Fortuna riportano alla luce il sacrificio di Giuseppe Fortuna e dei suoi compagni partigiani, ricordando l’eroismo della Brigata “Martiri di Grancona” nell’ottantesimo anniversario della Liberazione (Tunué). Spazio al dialogo tra le arti con Buster Keaton tra cinema e fumetto, dove Andrea Fontana racconta il genio del cinema muto dal volto impassibile (Tunué). In programma anche tre incontri organizzati in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics Genova: L’orlo bianco della narrazione, un laboratorio per i più piccoli condotto da Stefano ‘Ste’ Tirasso, dedicato alle basi della creazione di personaggi e storie a fumetti; Fumetti: danzare nel mondo tra libri illustrati e graphic novel, con Daniela Pareschi e Stefano ‘Ste’ Tirasso e, infine, Fumetti, la frontiera tra testo e immagini che accompagna il pubblico adulto alla scoperta del processo creativo della nona arte, grazie all’esperienza di Manfredi Toraldo e Francesco d’Ippolito, che mostrano come parola e disegno si intrecciano per dare vita alla narrazione.

Book Young, le proposte per i lettori in erba

Si conferma ancora una volta fiore all’occhiello di Book Pride la sua attenzione ai lettori in erba, con un programma mirato per ragazzi, famiglie e docenti: grazie alla collaborazione con rivista Andersen, con la libreria- econegozio La Formica, l’Area Didattica del Palazzo Ducale e i lettori di Nati per Leggere Liguria, si potrà scegliere tra un’ampia serie di incontri pensati per gli istituti di ogni ordine e grado.

Si sono infatti già prenotati per seguire gli incontri oltre 50 classi dalla primaria alla secondaria di secondo grado per un totale di circa 1000 studenti e studentesse.

Il programma di Book Young infatti propone una serie di incontri e laboratori dedicati a studenti e insegnanti, con attività di vario tipo che spaziano tra arte, letteratura, ambiente, scienza e creatività. Tra questi, gli incontri organizzati da Infodocenti dove parleremo e immagineremo, insieme a studenti e studentesse, nuovi modi di imparare e di fare didattica. Con lo spazio genovese Alle ortiche parleremo invece di natura e ambiente con gli studenti della scuola primaria; sempre per gli studenti più piccoli, a partire dal libro I rinoceronti non sanno nuotare (Gallucci Editore), insieme all’autore Daniele Daccò i ragazzi e le ragazze potranno leggere, esplorare il mondo, costruire il proprio rinoceronte e persino imparare a realizzare un nodo da marinaio. Restiamo in viaggio con i due biologi marini Nadia Repetto e Biagio Violi che porteranno i ragazzi e le ragazze tra i segreti degli oceani. A Book Young spazio anche all’arte e la creatività con l’albo illustrato Lontano Lontanissimo (Lapis edizioni) di Ilaria Perversi e l’incontro di Voglino Editore sulle letture musicate. In programma inoltre, due appuntamenti sulla poesia per le scuole superiori: un gioco sul poeta Eugenio Montale insieme all’artista Alessandro Ferraro e un incontro per scoprire come vive e scrive un poeta di oggi con l’editor Simone Biundo.

Imperdibili gli appuntamenti per i più piccoli e le famiglie: il workshop con il Premio Strega Ragazze e Ragazzi con Chiara Carminati e il fotografo Massimo Tappari a partire dal loro Cerca Cerchi (Lapis Edizioni); l’appuntamento con la presentazione in anteprima del nuovo albo di Sergio Olivotti, autore e illustratore, vincitore del Superpremio Andersen 2024, Faccio un etto con l’osso. (Ma non era Cappuccetto Rosso?) (Terre di Mezzo Editore); e il laboratorio artistico nell’Aula Didattica di Palazzo Ducale per giocare con Keith Haring, nel quale, a partire dal libro Disegnare sui muri. Storia di Keith Haring (Arka Edizioni), potranno realizzare un originale e variopinto murales sulla falsariga delle gioiose figure colorate stilizzate del celebre artista. E poi ancora, insieme a Francesca Neneca Costa festeggeremo in anticipo la festa più spaventosa dell’anno a partire dal suo Giù le mani da Halloween (MIMebù). Con l’illustratrice Mariapaola Pesce invece faremo un salto in Giappone con la storia del gattino Maneggi Neko (Sabir) e con la scrittrice Valentina Maselli leggeremo in anteprima una storia di comprensione reciproca tra un cane e un gatto tratto dal suo libro Domani (Sabir).

Tra gli appuntamenti pensati per docenti, educatori e appassionati di letteratura per l'infanzia torna il ciclo di appuntamenti realizzati in collaborazione con la Rivista Andersen. Insieme alla Cooperativa Sociale Il Laboratorio, Chiara Carminati, Massimiliano Tappari, Barbara Schiaffino e Davide Mazzanti, andremo alla scoperta del diario poetico Quelli che sognano: un itinerario fotografico tra i caruggi del Sestiere della Maddalena. A questa opera sarà anche dedicata una mostra nell’ambito del progetto Io Vivo Qui insieme alla biblioteca Kora. Con Silvia Bevilacqua, autrice del Catalogo degli oggetti smarriti in natura (MIMebù), e Francesco Pellettieri verrà tracciato un percorso che, a partire dai libri per bambini e ragazzi, proverà a riscoprire un nuovo immaginario sostenibile per il nostro pianeta. Piccole grandi storie per grandi piccoli lettori, provenienti dal Nord Europa vedranno protagonisti Cristina Marasti, editor della collana Miniborei (Iperborea), in dialogo con Anselmo Roveda, per raccontare il catalogo che da anni porta in Italia il meglio della narrativa scandinava e personaggi straordinari per i più giovani. A Book Pride anche i vincitori del SuperPremio Andersen “Gualtiero Schiaffino” 2025 Sergio Olivotti e Giulia Pastorino con il libro Se fossi Ugo che, in dialogo con Walter Fochesato e Barbara Schiaffino, ci racconteranno della capacità di parlare in modo vivace e irriverente di identità, scoperta di sé e cambiamento.



