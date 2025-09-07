Cultura e spettacolo

Mai così tante negli ultimi anni: ecco le stelle che hanno illuminato la Mostra di Venezia

Sul red carpet da Cate Blanchett a Julia Roberts passando per George Clooney, Emma Stone e tanti altri ancora
di Dario Vassallo

Erano molti anni che il red carpet della Mostra di Venezia non era palcoscenico per una così massiccia presenza di divi, e non solo americani. Rivediamo in questo servizio i tanti volti che lo hanno animato nei dieci giorni della manifestazione.

 

