Il tributo a 'The Voice': Lumarzo rende omaggio alle radici di Frank Sinatra

A Rossi di Lumarzo, frazione nell’entroterra di Genova che oggi conta una ventina di abitanti, nel 1896 nacque Natalina Garaventa che poi emigrò giovanissima con la famiglia a Hoboken, in New Jersey, dove cambiò il nome in Dolly dando alla luce nel 1915, dopo un parto molto travagliato, il suo unico figlio, Francis, un frugoletto di sei chili e mezzo che si sarebbe consegnato alla storia della musica come The voice, ovvero Frank Sinatra. Un artista unico che era solito rispondere alle domande sulle sue origini italiane con la frase: “Sono di Genova”. Un legame rimasto costante nel corso della sua vita portandolo più volte nel capoluogo ligure dove strinse un fortissimo legame di amicizia con Luciano Belloni, proprietario del ristorante 'Zeffirino', diventando tifoso del Genoa, appassionato gourmet e “testimonial” del pesto negli Stati Uniti.

Una manifestazione diventata maggiorenne

Lumarzo non ha mai dimenticato questo rapporto tanto da organizzare ogni anno una manifestazione, Hello Frank!, omaggio musicale al più grande cantante popolare del ‘900, che oggi con la diciottesima edizione è diventata maggiorenne. Primo appuntamento giovedi 21 alle 21 nel piazzale della piscina comunale di Lumarzo con una serata-tributo che vede protagonisti Giuna e Martha Zeffirino, due giovani cantanti genovesi. Venerdì 22 ai bordi della piscina serata open disco per i giovanissimi con Hiypnoisia Eventi DJ set mentre sabato 23 sarà Rossi di Lumarzo, laddove tutto è cominciato, ad ospitare uno spettacolo per ricordare la mamma di Frank. Lo stesso giorno alle 17 tributo a un altro grande musicista genovese, Natalino Otto, il re dello swing che tanto successo ebbe anche negli Stati Uniti.

