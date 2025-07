A Genova Guè con Izi e Lacrim. La possibile scaletta della serata rap

Come sempre, l'appuntamento è al Porto Antico di Genova questa sera, sabato 19 luglio, sul palco dell'Arena del Mare insieme a Izi e Lacrim.

Ribattezzato il padre nobile del rap italiano, Gué arriva a Genova all’interno, di Altraonda Festival con La Vibe Summer Tour 2025. L'appuntamento è al Porto Antico di Genova sabato 19 luglio con un’intera serata dedicata al rap e alla cultura hip hop. A salire sul palco dell'Arena del Mare saranno, oltre a Guè, Izi e Lacrim, quest’ultimo per la prima volta in concerto in Italia. La serata è realizzata in collaborazione con Genova Hip Hop Festival. Dopo l'avventura insieme a Dj Shablo, Tormento e Joshua al Festival di Sanremo 2025 in gara con La mia parola, Guè ha annunciato parecchie date nell'estate 2025 col suo Vibe Summer Tour.

Sul palco del Porto Antico il ritorno di Izi

Insieme a una delle leggende del rap italiano, 19 luglio è previsto anche l’atteso ritorno di Izi, protagonista sul palco di Altraonda Festival di un dj-set. Izi, pseudonimo di Diego Germini, è uno dei rapper di spicco della “nuova scuola genovese”, nonché membro dei collettivi “Wild Bandana” e “Drilliguria”, ed è tra gli artisti più amati del panorama rap dal pubblico genovese, città in cui è cresciuto.

Figura emblematica della scena rap con molteplici certificazioni, Lacrim, pseudonimo di Karim Zenoud, rapper parigino di origini algerine, classe 1985, è considerato il volto di un'intera generazione. Si è distinto negli anni grazie a uno stile credibile e crudo, alla sua inconfondibile voce rauca e alle sonorità trap a cui alterna anche produzioni più melodiche, elementi che lo hanno portato a essere uno dei rapper europei più rispettati. Con circa dieci album all'attivo e 4 milioni e mezzo di ascoltatori mensili su Spotify, quest’estate sarà impegnato in un tour nei principali festival. Il live a Genova sarà il suo primo concerto in Italia.

La possibile scaletta

Meravigliosa

Il ragazzo d'oro

Giù il soffitto

Lifestyle

Le bimbe piangono

Nulla accade (Marra/Guè song)

Vibe

Scooteroni / Salvador Dalì

Akrapovič

Cookies N' Cream

Lamborghini

Veleno

Bling Bling (Oro)

Guersace

Mollami Pt.2

Insta Lova (Marra / Guè song)

2%

Oh Mamma Mia

Chico

Eravamo re

All'ultimo respiro (Club Dogo song)

∞ Love (Marracash cover)

Brivido

Prima di Guè, Izi e Lacrim sul palco i rapper genovesi

La serata conclusiva di Altraonda, grazie alla collaborazione con Genova Hip Hop Festival, è concepita come un vero e proprio festival all’insegna del rap e della cultura hip hop: prima dei tre headliner Guè, Izi e Lacrim, saliranno sul palco i rapper genovesi Nader Shah, uno dei padri della scena cittadina, Helmi Sa7bi, leader del collettivo “Genovarabe”, Guesan e Ill Rave, entrambi componenti della crew “Wild Bandana”, e i giovani talenti Jerry e Vago, quest’ultimo recentemente apparso nel rap show di Netflix “Nuova Scena”.

Proprio al fine di esplorare le principali discipline su cui si basa la cultura hip hop, ai live si alterneranno momenti di freestyle, con alcuni tra i migliori freestyler d’italia, tra cui il genovese Blnkay, Drimer, Morbo e il produttore Bella Esco, mentre nel village della Axpo Arena del Mare si svolgeranno attività di writing e breaking.

