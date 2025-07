L'idolo delle giovanissime per la prima volta a Genova: così Anna Pepe ha conquistato il Porto Antico

Anna Pepe sul palco del Porto Antico di Genova

Neanche la pioggia, arrivata sul finale, ha fermato la voglia di cantare e ballare dei giovanissimi che domenica sera hanno raggiunto il Porto Antico di Genova per il primo concerto nel capoluogo della spezzina Anna Pepe, artista femminile più venduta del 2024. Altraonda Festival ha portato sul palco l'idolo dei giovanissimi, che come sempre ha visto un pubblico di ragazze e ragazzi (molti accompagnati dai genitori) scatenarsi a ritmo di musica.

Le hit dell'albulm "Vera baddie"

Tutto esaurito all'Axpo Arena del Mare dove la rapper ha cantato tutti i suoi brani più famosi a partire da Vieni dalla baddie, Vetri neri, Tonight e Tt le girlz insieme a tutte le hit dell'album "VERA BADDIE", scritto interamente da lei, con cui ha fatto letteralmente impazzire ragazze e ragazzi. Prima di iniziare ha voluto ricordare le sue radici liguri, ringraziando la città per averla accolta così calorosamente.

La "baddie" è la ragazza di oggi

La "baddie" che interpreta sul palco è la ragazza di oggi forte, indipendente, promotrice del “self-empowerment”, libera e senza censure.

Migliaia di teenager la imitano e si vestono come lei e anche tra il pubblico genovese non sono mancati gli omaggi alla giovane e ai suoi look più conosciuti: una marea di magliette rosa elettrico, gonnelline, portachiavi con la B di baddie e magliette di Hello Kitty. E proprio la canzone che porta il nome del personaggio immaginario prodotto dall'azienda giapponese Sanrio è stata cantata due volte: a metà dello spettacolo e poi alla fine, in chiusura, a prendere il posto della canzone che nel 2020 ha fatto accendere i riflettori sulla rapper, Bando e che oggi canta con un po' di imbarazzo.

Dal pubblico al palco per cantare BBE

Come era già successo a Gallipoli, anche a Genova Anna dal palco ha chiesto chi conoscesse tutta la canzone "BBE" (Best Bitch Ever) e fosse pronto a salire sul palco per cantare la parte di Lazza, il rapper in feat che, a proposito, si esibirà sullo stesso palco il 16 luglio. Così tra la folla di ragazzi pronti a mettersi in gioco è stato scelto Federico, che ha duettato insieme alla cantante come una vera star.

