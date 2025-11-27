Incidente sul lavoro a Cairo Montenotte, muore operaio di 39 anni

Tragedia questa mattina a Cairo Montenotte, dove un operaio di 39 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un edificio dove stava lavorando.
E' accaduto nella frazione di Rocchetta: l'uomo, di origine straniera, sarebbe caduto da circa 6 metri d'altezza.
Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 112 con la Croce Bianca di Dego e l'automedica: per il 39enne, tuttavia, non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate su tutto il corpo.
Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri e l’Uopsal, mentre era stato allertato l'elicottero Grifo dei vigili del fuoco.
