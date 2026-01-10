Minacce di morte al fratello in pieno centro: 57enne denunciato e proposto per Tso

Le volanti della polizia sono intervenute in piazza De Ferrari

Minacce di morte ripetute, anche davanti agli agenti, nei confronti del fratello. È finita con una denuncia in stato di libertà e una proposta di trattamento sanitario obbligatorio per un uomo di 57 anni, nato a Genova e già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali relativi a reati in materia di armi e contro la pubblica amministrazione.

Le minacce di morte al fratello

I fatti si sono verificati nella serata di ieri in pieno centro storico, con l’epilogo in piazza De Ferrari, dove sono intervenute diverse volanti della polizia. Secondo quanto ricostruito, l’uomo – in evidente stato di ebbrezza alcolica – avrebbe più volte minacciato di uccidere il fratello, arrivando a proferire le gravi intimidazioni anche alla presenza degli operatori intervenuti sul posto per sedare la situazione. Vista la condizione psicofisica del 57enne, gli agenti hanno richiesto l’invio di un’ambulanza in codice giallo. L’uomo è stato quindi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino, dove è stata avanzata proposta di tso.

Dimissioni e denuncia per minacce aggravate

