Cronaca

Torna alla homepage

Minacce di morte al fratello in pieno centro: 57enne denunciato e proposto per Tso

È stato portato via in ambulanza
1 minuto e 6 secondi di lettura
di Annissa Defilippi
Minacce di morte al fratello in pieno centro, interviene la poliziaLe volanti della polizia sono intervenute in piazza De Ferrari
Minacce di morte ripetute, anche davanti agli agenti, nei confronti del fratello. È finita con una denuncia in stato di libertà e una proposta di trattamento sanitario obbligatorio per un uomo di 57 anni, nato a Genova e già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali relativi a reati in materia di armi e contro la pubblica amministrazione.

Le minacce di morte al fratello

I fatti si sono verificati nella serata di ieri in pieno centro storico, con l’epilogo in piazza De Ferrari, dove sono intervenute diverse volanti della polizia. Secondo quanto ricostruito, l’uomo – in evidente stato di ebbrezza alcolica – avrebbe più volte minacciato di uccidere il fratello, arrivando a proferire le gravi intimidazioni anche alla presenza degli operatori intervenuti sul posto per sedare la situazione. Vista la condizione psicofisica del 57enne, gli agenti hanno richiesto l’invio di un’ambulanza in codice giallo. L’uomo è stato quindi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino, dove è stata avanzata proposta di tso.

Dimissioni e denuncia per minacce aggravate

Lo psichiatra di turno, dopo la valutazione, non ha ravvisato i presupposti per disporre il ricovero coattivo e ha quindi disposto le dimissioni. Il 57enne è stato comunque denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di minacce, aggravate dal fatto di essere state pronunciate in più occasioni e in presenza di pubblici ufficiali.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Mercoledì 17 Dicembre 2025

Paura sull'autobus, sedicenne senza biglietto minaccia il controllore con un coltello

Con lui una ragazza di 19 anni che, per permettere la fuga al giovane, ha tirato fuori un cacciavite
Lunedì 03 Novembre 2025

Paura in piazza Don Gallo, armato di forbici minaccia due persone

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato preso in carico dalla Polizia di Stato e condotto presso il CPR competente per l’esecuzione del rimpatrio

TAGS