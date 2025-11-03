Paura in piazza Don Gallo, armato di forbici minaccia due persone

Una pattuglia della polizia locale, durante il servizio di controllo del territorio in piazza Don Gallo, lo scorso venerdì, è stata fermata da un passante che segnalava un diverbio tra due persone all’intersezione tra via San Luca e salita San Siro.

L'uomo teneva un'altra persona per una gamba e in mano aveva delle forbici

Gli agenti si sono immediatamente portati sul posto, dove hanno trovato tre soggetti, di cui uno a terra trattenuto per una gamba da un uomo di nazionalità straniera. Un terzo individuo era presente e cercava di dialogare con entrambi.

Durante l'intervento, gli operatori hanno notato che l’uomo di origine marocchina, quello che tratteneva per una gamba l'altro, impugnava un paio di forbici, che ha consegnato spontaneamente agli agenti. L'individuo è risultato privo di documenti di identità.

Aveva già usato le forbici per minacciare un altro uomo

Dalle successive sommarie informazioni rese dai testimoni e dalla querela sporta dalla persona offesa, è emerso che il soggetto avrebbe utilizzato le forbici per minacciare un'altra persona, senza apparente motivo.

Accompagnato presso gli uffici del corpo per l'identificazione, il fermato è risultato gravato da un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale e da numerosi precedenti per spaccio, reati contro la persona e contro il patrimonio. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato preso in carico dalla Polizia di Stato e condotto presso il CPR competente per l’esecuzione del rimpatrio coattivo.

