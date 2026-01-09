Travolto e ucciso da un camion a Genova, chi era Maurizio Perrone

Una tragedia ha aperto il nuovo anno sulle strade di Genova. Maurizio Perrone, 54 anni, residente proprio in via Natale Gallino a Pontedecimo, è stato investito da un autocarro mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L'impatto è stato violentissimo: l'uomo è stato trascinato sotto la motrice del mezzo pesante, morendo sul colpo.
La dinamica dell'incidente
L'incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 11, all'incrocio tra via Gallino e via del Canto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i mezzi del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale, guidati dal primo commissario Roberto Rogna. Gli inquirenti stanno effettuando rilievi sull'asfalto, fotografando i segni di frenata e acquisendo ogni elemento utile per ricostruire la dinamica. Al momento, resta da chiarire un punto cruciale: chi dei due – il pedone o il conducente del camion – avesse il semaforo verde.
Chi era Maurizio Perrone
Diplomato come perito informatico all’I.TI. Di Negro, aveva gestito per oltre dieci anni un'edicola cartoleria a Ceranesi. Nato a Torino, Perrone era un grande ppassionato di musica rock, suonava le tastiere e cantava in un gruppo locale. Proprio ieri, sui suoi profili social, aveva condiviso storie e post dedicati a David Bowie, in occasione dell'anniversario della morte del leggendario artista britannico (8 gennaio).
La coincidenza con l'ultima tragedia del 2025
La morte di Perrone è il primo incidente mortale registrato a Genova nel 2026, ma presenta una coincidenza inquietante con l'ultima tragedia del 2025. Il 16 dicembre scorso, a Sampierdarena, il musicista Elio Arlandi, 67 anni, fondatore della storica band blues Big Fat Mama, era stato investito e trascinato per oltre due chilometri da un tir in via Cantore, perdendo la vita in circostanze drammaticamente simili. Due musicisti genovesi, due investimenti da parte di mezzi pesanti, due tragedie che lasciano sgomenta la città. Un filo beffardo del destino che lega la fine del vecchio anno all'inizio del nuovo, rilanciando l'allarme sulla sicurezza stradale, in particolare per i pedoni negli attraversamenti cittadini.
