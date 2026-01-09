Travolto e ucciso da un camion a Genova, chi era Maurizio Perrone

La vittima Maurizio Perrone

Una tragedia ha aperto il nuovo anno sulle strade di Genova. Maurizio Perrone, 54 anni, residente proprio in via Natale Gallino a Pontedecimo, è stato investito da un autocarro mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L'impatto è stato violentissimo: l'uomo è stato trascinato sotto la motrice del mezzo pesante, morendo sul colpo.

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 11, all'incrocio tra via Gallino e via del Canto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i mezzi del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale, guidati dal primo commissario Roberto Rogna. Gli inquirenti stanno effettuando rilievi sull'asfalto, fotografando i segni di frenata e acquisendo ogni elemento utile per ricostruire la dinamica. Al momento, resta da chiarire un punto cruciale: chi dei due – il pedone o il conducente del camion – avesse il semaforo verde.

Chi era Maurizio Perrone

Diplomato come perito informatico all’I.TI. Di Negro, aveva gestito per oltre dieci anni un'edicola cartoleria a Ceranesi. Nato a Torino, Perrone era un grande ppassionato di musica rock, suonava le tastiere e cantava in un gruppo locale. Proprio ieri, sui suoi profili social, aveva condiviso storie e post dedicati a David Bowie, in occasione dell'anniversario della morte del leggendario artista britannico (8 gennaio).

La coincidenza con l'ultima tragedia del 2025