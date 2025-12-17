Chi era Elio Arlandi, il musicista travolto e trascinato per chilometri da un camion

Sono in corso le indagini che faranno luce sulla morte di Elio Arlandi, 67, investito e trascinato da un camion per chilometri a Sampierdarena. Il suo corpo è rimasto incastrato sotto le ruote del mezzo pesante mentre l'autista, ignaro, ha continuato il suo viaggio in direzione corso Martinetti, dove un passante si è accorto di Arlandi.

L'uomo è stato trascinato per chilometri

La tragedia sarebbe avvenuta in via Cantore. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale medico, i vigili del fuoco. A loro il compito di estrarre il corpo, incastrato tra le ruote. Il pm di turno ha disposto il sequestro del camion e del cellulare del conducente. È il secondo morto investito e trascinato da un camion in poche ore in Liguria. Ieri mattina una ragazza di 22 anni, Valentina Squillace, studentessa di Giurisprudenza a Genova, è morta in un incidente stradale simile. A Genova è il 14esimo incidente mortale dell’anno.

Chi era Elio Arlandi

Elio Arlandi aveva 67 anni, era un musicista noto nella scena blues genovese dopo che negli anni '70 aveva fondato, insieme al bassista Piero de Luca, il batterista Giampiero Esposito e l'armonicista Fiorenzo Bodellini, i "Big Fat Mama", gruppo tra i primi a proporre il genere in Italia e considerato fra i più rappresentativi a livello nazionale. Arlandi, che abitava nella zona di Sampierdarena alta, aveva lavorato a lungo come autista di mezzi pesanti. Lascia un figlio.







