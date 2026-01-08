Danneggiano moto parcheggiate in Albaro, denunciati tre minorenni

Tre ragazzi minorenni sono stati denunciati dalla polizia di Stato di Genova per aver danneggiato alcuni veicoli parcheggiati in via Zara, nel quartiere di Albaro.

E' successo nella notte fra lunedì 5 e martedì 6 gennaio: dopo la segnalazione al 112, una volante ha rintracciato e fermato i 3 minori, tutti 16enni, mentre correvano in direzione corso Italia. Due di loro sono italiani, il terzo di origine straniera: in totale, sono stati quattro i motocicli danneggiati.

Condotti in Questura per gli accertamenti, è emerso come due di loro avessero precedenti per reati contro il patrimonio: tutti e tre sono sono stati affidati ai genitori. Rimane salva la presunzione d’innocenza di tutti gli indagati fino a sentenza definitiva.