Aggressione al capotreno, fermati due uomini. La violenza nata dopo una rapina

Tutto è iniziato il 6 gennaio, quando un uomo, straniero, è stato aggredito da due soggetti che lo hanno spinto a terra per rapinarlo di 50 euro per le vie di Imperia
di Redazione

Sarebbe scaturita da una rapina l'aggressione al capotreno dell'Intercity Genova-Ventimiglia per cui oggi il personale di questa tipologia di treni oggi sciopera per tutta la giornata. Tutto è iniziato il 6 gennaio, quando un uomo, straniero, è stato aggredito da due soggetti che lo hanno spinto a terra per rapinarlo di 50 euro per le vie di Imperia.

Sul posto è intervenuta una volante di polizia, ma gli aggressori si erano già allontanati. La vittima ha comunque fornito una descrizione di entrambi, poi si è avviata verso la stazione ferroviaria per prendere il treno. È lì che ha però riconosciuto la coppia che lo aveva aggredito qualche ora prima: invece di chiamare la polizia, l'uomo si è avvicinato.

Da lì è iniziata una lite furibonda, notata dal capotreno appena arrivato sulla banchina dopo la fermata del suo treno che ne ha impedito l'accesso alla coppia, inseguita dalla vittima. Tentando di fermare i tre, il lavoratore è stato colpito ripetutamente, tanto che arrivato alla stazione di Genova si sarebbe recato al pronto soccorso.

Nel frattempo, in stazione a Imperia, i due indagati sono stati rintracciati e fermati dagli operatori delle volanti, anche grazie alle descrizioni dei testimoni e al riconoscimento diretto della vittima presente sul posto. 

