Freddo a Genova, fino al 13 gennaio termosifoni accesi più a lungo: cosa cambia

A Genova scatta la possibilità di accendere i termosifoni fino a un massimo di 18 ore al giorno a regime normale, oltre alle 6 ore a regime attenuato.
Lo prevede l'ordinanza della sindaca Silvia Salis, su proposta dell’assessora all’Ambiente Silvia Pericu: per tutto il territorio comunale, fino al 13 gennaio, si prevede la facoltà di accensione degli impianti termici cittadini fino ad un massimo di 18 ore giornaliere a regime normale oltre alle 6 ore a regime attenuato.
Regime normale e attenuato, cosa vuol dire
Per regime normale si intende una temperatura di 17 °C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigiani e assimilabili, mentre per tutti gli altri edifici la temperatura prevista è di 19°C+2 di tolleranza. Per regime attenuato, invece, si intende una temperatura dell’ambiente di 16°C con un +2°C di tolleranza.
Perché Genova sembra l'artico? Temperature percepite sottozero spiegate
Il provvedimento, che consente di accendere il riscaldamento oltre il normale periodo di attivazione, è stato adottato dall’Amministrazione per consentire il raggiungimento, negli edifici, di temperature adeguate al clima particolarmente rigido del periodo.
