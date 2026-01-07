Freddo a Genova, fino al 13 gennaio termosifoni accesi più a lungo: cosa cambia

Il provvedimento, che consente di accendere il riscaldamento oltre il normale periodo di attivazione, è stato adottato dall’Amministrazione per consentire il raggiungimento, negli edifici, di temperature adeguate al clima particolarmente rigido del periodo.

Per regime normale si intende una temperatura di 17 °C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigiani e assimilabili, mentre per tutti gli altri edifici la temperatura prevista è di 19°C+2 di tolleranza. Per regime attenuato, invece, si intende una temperatura dell’ambiente di 16°C con un +2°C di tolleranza.

