Francesca Ghio fa il nome al gip di chi la violentò da bambina: "Un segnale per tutte le donne"

La consigliera comunale di Genova Francesca Ghio ha parlato con il gip e fatto il nome della persona che abusò di lei quando aveva 12 anni. "Per quanto di può essere contenti in questa dinamica, essere riusciti a farci ascoltare da gip è un risultato importante perché è una testimonianza che rimane allegata a un fascicolo e la valenza è doppia: la prima è di aver dato un segnale di coraggio alle donne che vogliono denunciare, devono farlo anche se il contesto in cui ci troviamo ti fa sentire sbagliato, ti fa sentire complice, colpevole. Invece avere una rete che di crea e che dimostra che testimoniare e denunciare è giusto, penso sia un segnale importante e chi più ha visibilità come nel mio caso ho sentito ancora di più la responsabilità di farlo non per la mia storia ma per le storie che sono tantissime. La seconda valenza è che la mia testimonianza in ogni caso rimane agli atti, quindi in caso di processo contro questa persona, di cui ho fatto il nome al gip, la mia testimonianza può supportare altre donne che denunciano, sicuramente non è una battaglia contro il singolo, anche perché la mia denuncia all'interno delle istituzioni parte proprio come denuncia al sistema, che non funziona. Ci sono tante critiche che si possono trasformare in proposte costruttive come la rete che ci deve essere quando una donna sceglie di denunciare, dal commissariato, chi ascolta le testimonianze che deve avere un approccio accogliente e tutelante nei confronti della donna, sia per i tempi che la legge dà per fare queste denunce perché non siamo tutte uguali, non siamo tutte pronte nello stesso momento ed è giusto dare il massimo diritto alle donne che riescono a farlo".