Capotreno ferito a Imperia, domani sciopero a Genova Piazza Principe

di a.pop.
un treno e un cartello in una stazione ferroviariaLa stazione di Genova Piazza Principe

Giornata di sciopero per il personale della stazione di Piazza Principe a Genova. Lo stop al lavoro va dalle ore 9,01 alle ore 17 e riguarda tutto il personale degli equipaggi capi treno e macchinisti, personali diretti e indiretti compresi quadri e amministrativi di Trenitalia Doig di Genova Piazza Principe. Lo sciopero è stato indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovie, Fast e Orsa Ferrovie. Previsto alle 10 un incontro in prefettura a Genova.

I fatti risalgono alla giornata del 6 gennaio quando alla stazione di Imperia il capotreno dell'Intercity 681 è intervenuto per dividere due persone, entrambe straniere, che si stavano picchiando a bordo del treno. Uno dei due aveva in mano un coccio di bottiglia. Il capotreno è stato colpito ma ha parato il fendente con la mano. Il capotreno ha subito una ferita ed è stato costretto a ricevere delle cure al pronto soccorso. 

 "Purtroppo dobbiamo registrare l’ennesima aggressione in Liguria nei confronti del personale ferroviario - spiega Sandra Piana, responsabile Fit Cisl Liguria per il trasporto ferroviario -, è un fenomeno pericoloso che continua a crescere mentre le soluzioni per dare una risposta concreta restano incompiute senza una vera strategia. La sicurezza sul lavoro è un diritto che non è negoziabile, lo diciamo da mesi. Le iniziative che sono state messe in campo dall'azienda non sono sufficienti, bisogna riaprire i presidi della Polizia Ferroviaria a suo tempo chiusi e integrare con altro personale e occorre che RFI riprenda in mano il progetto di installazione tornelli mai portato a compimento. Non accettiamo che questi episodi vengano considerati come semplici causalità, i lavoratori devono essere tutelati in modo reale”, conclude la responsabile Fit Cisl Liguria per il trasporto ferroviario.

