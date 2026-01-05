Rientri dalle vacanze e incidenti in serie: code in A10 e A26

Giornata difficile lungo le autostrade della Liguria. Da una parte il traffico intenso con il bollino rosso legati ai primi rientri dalle vacanze, dall'altra gli incidenti che contribuiscono a creare code e ulteriori disagi.

Intorno alle 15 incidente in A26 direzione Nord tra Masone e Ovada con tre veicoli coinvolti. Nessuna delle persone a bordo è rimasta ferita ma sul tratto si sono formati fino a 9 km di coda. L'incidente è infatti avvenuto all'altezza di un restringimento di carreggiata.

Intorno alle 16 un altro incidente si è verificato sulla A10 all'altezza di Pra' in direzione Genova, poco prima del bivio con la A26. In questo tre veicoli hanno colpito una lamiera presente sulla carreggiata. Non risultano persone rimaste ferite, sul posto l'intervento di una pattuglia della polizia stradale. Sempre sulla A10 altre tre auto hanno rilevato un problema e si sono fermate sulla corsia di marcia del Ponte San Giorgio in direzione Genova.