Derubata di 100mila euro a Noli con la truffa dello "spoofing", il numero di telefono mascherato

L'indagine è stata svolta dai carabinieri di Noli

Una donna di 65 anni residente a Noli era caduta lo scorso settembre in una truffa telefonica realizzata con la tecnica dello “spoofing”, che permette ai malviventi di far apparire sul display della vittima un numero falso, in questo caso apparentemente riconducibile alle forze dell’ordine. Il truffatore, spacciandosi per un operatore bancario o delle autorità, aveva allarmato la donna segnalandole presunti movimenti sospetti sul suo conto corrente e l’aveva convinta a effettuare bonifici “protettivi” su un altro conto indicato da lui.

"Sposti i soldi su un conto sicuro"



In pochi giorni la 65enne aveva trasferito complessivamente circa 100mila euro. Resasi conto dell’inganno, la vittima aveva denunciato l’accaduto ai carabinieri della stazione di Noli. Grazie all'intervento dei militari, che hanno contattato gli istituti di credito coinvolti, è stato possibile bloccare gran parte delle somme trasferite. Nei giorni scorsi alla donna sono stati così riaccreditati circa 70mila euro.

Denunciati tre uomini