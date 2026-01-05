Derubata di 100mila euro a Noli con la truffa dello "spoofing", il numero di telefono mascherato

Una donna di 65 anni residente a Noli era caduta lo scorso settembre in una truffa telefonica realizzata con la tecnica dello “spoofing”, che permette ai malviventi di far apparire sul display della vittima un numero falso, in questo caso apparentemente riconducibile alle forze dell’ordine. Il truffatore, spacciandosi per un operatore bancario o delle autorità, aveva allarmato la donna segnalandole presunti movimenti sospetti sul suo conto corrente e l’aveva convinta a effettuare bonifici “protettivi” su un altro conto indicato da lui.
"Sposti i soldi su un conto sicuro"
In pochi giorni la 65enne aveva trasferito complessivamente circa 100mila euro. Resasi conto dell’inganno, la vittima aveva denunciato l’accaduto ai carabinieri della stazione di Noli. Grazie all'intervento dei militari, che hanno contattato gli istituti di credito coinvolti, è stato possibile bloccare gran parte delle somme trasferite. Nei giorni scorsi alla donna sono stati così riaccreditati circa 70mila euro.
Denunciati tre uomini
Le indagini, coordinate dalla Procura di Savona, hanno permesso ai carabinieri di identificare e denunciare in stato di libertà tre soggetti italiani: un 20enne, un 56enne e un 67enne residenti rispettivamente nelle province di Agrigento, Napoli e Salerno. Tutti e tre risultano già noti alle forze dell’Ordine per precedenti specifici in materia di truffe. L’attività rientra nella più ampia strategia di contrasto alle truffe informatiche e telefoniche messa in campo dal comando provinciale carabinieri di Savona, che affianca alle indagini una costante campagna di prevenzione e sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza. I carabinieri rinnovano l’appello a segnalare tempestivamente qualsiasi chiamata sospetta, soprattutto se proviene da numeri che sembrano ufficiali e richiede operazioni bancarie urgenti.
