Nascondeva un "deposito" di coca e metamfetamine a casa: 21enne denunciato

Weekend controlli antidroga per la polizia di Stato nel cuore della movida genovese. Pattuglie interforze, composte da agenti della Questura, guardia di finanza ed esercito, hanno presidiato le vie del centro storico per contrastare reati predatori e spaccio di stupefacenti, con particolare attenzione alle zone frequentate dai giovani.
Un "deposito" della droga in casa di un 21enne
La prima operazione è scattata nella notte tra sabato e domenica in salita Pollaiuoli. Gli operatori dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno fermato un 21enne italiano sorpreso mentre consumava droga. Nella perquisizione personale sono saltati fuori un pezzo di hashish e una bustina di polvere bianca, poi risultata cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di un vero e proprio "deposito": complessivamente sequestrati 258 grammi di derivati della cannabis (in forma solida e oleosa), 3 grammi di cocaina e 7 grammi di cristalli di metamfetamine. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
Un arresto in vico Croce Bianca
Il secondo intervento è avvenuto ieri mattina, intorno alle 9, durante un pattugliamento in vico Croce Bianca e vico Adorno. Una pattuglia ha fermato un 37enne di nazionalità senegalese trovato in possesso di circa 18 grammi di cannabis suddivisa in due frammenti, 10 bustine termosaldate contenenti complessivamente 11 grammi di metadone e 200 euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività di spaccio.L’uomo è stato arrestato in flagranza ed è stato giudicato questa mattina con rito direttissimo.
