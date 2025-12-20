Maxi blitz anti-spaccio in tutta Italia, a Genova 9 arresti e oltre 30 kg di droga sequestrati

Nove persone arrestate, varie denunce e alcune decine di droga sequestrate: è il bilancio genovese della maxi operazione effettuata ieri dalla Polizia di Stato contro la criminalità diffusa, che ha coinvolto diverse province italiane tra cui il capoluogo della Liguria.

Il bilancio nazionale è di 384 arresti e 655 denunce, con circa 1.400 kg di droga sequestrati. L'operazione, finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti a volte attraverso i cannabis shop, è stata eseguita con l'impegno delle Squadre Mobili, coordinati dal Servizio Centrale Operativo.

In totale sono state indentificate oltre 95mila persone, di cui 16.701 stranieri e 10.848 minorenni. Sequestrati 35 chili di cocaina, 1.370 di cannabinoidi, uno di eroina, 41 armi da fuoco e 80 armi bianche nonché oltre 300.000 euro in contanti, derivanti dall'attività di spaccio.

Arresti e sequestri anche a Genova e provincia

A Genova si contano 9 arresti, 17 denunce e oltre 30 chili di droga sequestrata. I controlli hanno interessato le zone di maggiore aggregazione come il centro storico, la delegazione di Sampierdarena e dei giardini della Fiumara, unitamente al Reparto Prevenzione Crimine, alla Polizia Amministrativa e Sociale e ai team cinofili antidroga. Nel complesso sono state identificate oltre 250 persone, di cui quasi la metà straniere, arrestate 9, deferite in stato di libertà 17 e sanzionate amministrativamente 4.

Lente sui cannabis shop

I controlli si sono principalmente rivolti ai 3 cannabis shop di cui due a Genova e uno a Rapallo: nel complesso, sono stati sequestrati oltre 30 chili di sostanza stupefacente tra hashish e marijuana, tutti detenuti illegalmente, per cui i tre titolari sono stati deferiti per detenzione e produzione di sostanze stupefacenti.

In particolare, a seguito di un primo controllo di un cannabis shop nel centro storico, è stato scoperto all’interno di un locale, un vero e proprio laboratorio in allestimento predisposto con tanto di strumenti atti all’areazione, essiccazione, al mantenimento, alla pressa e alla produzione di cannabis e derivati.

A Rapallo, invece, gli agenti del Commissariato Rapallo insieme agli investigatori della Squadra Mobile hanno sequestrato all’interno di un cannabis shop 1800 confezioni prive di indicazioni sul lotto di provenienza, un barattolo di infiorescenze e quasi 3 chili di panetti.

Nel corso del servizio sono stati rintracciati diversi soggetti su cui pendevano ordinanze di cattura o di custodia cautelare in carcere per reati contro il patrimonio e contro la persona.