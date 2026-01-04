Primi rientri, lunga coda in A10 tra Finale e Savona: la situazione

Prima giornata di rientri dalle vacanze. Autostrade liguri monitorate anche a causa dei diversi cantieri presenti

Aggiornamento ore 16

In A10 coda di 13 km tra Finale Ligure e Savona in direzione Genova. In A10 automezzo pesante in avaria al chilometro tra Albenga e Borghetto in direzione Italia. In A7 coda per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori. Sempre in A7 coda all'altezza dell'uscita di Serravalle Scrivia.

Aggiornamento ore 15

In A10 coda di 13 km tra Finale Ligure e Savona in direzione Genova. In A7 coda all'altezza dell'uscita di Serravalle Scrivia. In A12 coda di 1 km tra gli svincoli di Albiano Magra – Ceparana e Carrodano in direzione Genova a causa di un veicolo in avaria.