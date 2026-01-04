Cronaca

Tenta il furto a un distributore, arrestato a Genova un 28enne

di a.p.

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un cittadino del Gambia di 28 anni, per il reato di tentato furto aggravato. L’intervento è scattato grazie alla segnalazione di un agente della Questura, fuori servizio, che ha notato un soggetto armeggiare nei pressi di un apparecchio automatico adibito al gonfiaggio degli pneumatici, installato all’interno di un distributore di benzina.

L’uomo, dopo averne forzato lo sportello, ha asportato le monete contenute all’interno e si è diretto verso un secondo apparecchio per fare altrettanto. Gli operatori di una volante dell’U.P.G. e S.P., immediatamente intervenuti, hanno fermato il soggetto, trovandolo in possesso di 2 cacciaviti e della refurtiva, circa 40 euro in monete. Lunedì il giovane sarà giudicato con rito direttissimo, fatta salva la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva.

