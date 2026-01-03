Tentato furto in un cantiere a Cornigliano: denunciato 39enne con attrezzi da scasso

Venerdì 2 gennaio, intorno alle 21.40, un addetto alla vigilanza di un cantiere nel quartiere di Cornigliano, a Genova, ha sorpreso un uomo che si aggirava sospettosamente nell’area privata senza alcuna autorizzazione. É subito partita la chiamata alle forze dell’ordine, con l’arrivo tempestivo degli agenti del Commissariato Cornigliano.
Gli attrezzi sequestrati e le prove dalla videosorveglianza
Una volta sul posto, gli operatori hanno sottoposto l’uomo, un 39enne di nazionalità albanese, a un controllo approfondito. Indosso aveva tre coltellini multiuso, una pinza, una torcia, brugole, un guanto e un passamontagna: oggetti che hanno immediatamente insospettito gli investigatori. Sul luogo del cantiere sono stati inoltre rinvenuti un piede di porco, un cacciavite e un’altra pinza.
La visione dei filmati della videosorveglianza ha chiarito la dinamica: il 39enne aveva scavalcato la recinzione per intrufolarsi nell’area, dirigendosi verso un magazzino e tentando di forzarne la porta con gli attrezzi in suo possesso.
La denuncia per tentato furto aggravato
L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e gravato da un avviso orale emesso dal Questore di Genova per precedenti reati di vario genere, è stato denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato.
IL COMMENTO
La vera sorpresa del 2025, l'idillio Bucci-Salis
Al 2026 chiediamo: poter comprare casa (anche su 4 ruote), più coraggio e la macchinetta del caffè