Tentato furto in un cantiere a Cornigliano: denunciato 39enne con attrezzi da scasso

Venerdì 2 gennaio, intorno alle 21.40, un addetto alla vigilanza di un cantiere nel quartiere di Cornigliano, a Genova, ha sorpreso un uomo che si aggirava sospettosamente nell’area privata senza alcuna autorizzazione. É subito partita la chiamata alle forze dell’ordine, con l’arrivo tempestivo degli agenti del Commissariato Cornigliano.

Gli attrezzi sequestrati e le prove dalla videosorveglianza

Una volta sul posto, gli operatori hanno sottoposto l’uomo, un 39enne di nazionalità albanese, a un controllo approfondito. Indosso aveva tre coltellini multiuso, una pinza, una torcia, brugole, un guanto e un passamontagna: oggetti che hanno immediatamente insospettito gli investigatori. Sul luogo del cantiere sono stati inoltre rinvenuti un piede di porco, un cacciavite e un’altra pinza.

La visione dei filmati della videosorveglianza ha chiarito la dinamica: il 39enne aveva scavalcato la recinzione per intrufolarsi nell’area, dirigendosi verso un magazzino e tentando di forzarne la porta con gli attrezzi in suo possesso.

La denuncia per tentato furto aggravato

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e gravato da un avviso orale emesso dal Questore di Genova per precedenti reati di vario genere, è stato denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato.