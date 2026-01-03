Rapina ai turisti a Genova: coppia aggredita e derubata nel centro storico

L'ambulanza davanti al pronto soccorso

Paura all'alba nel centro storico per una coppia di turisti italiani, rapinati mentre rientravano in albergo dopo una serata in discoteca.

La dinamica della rapina

L'episodio è avvenuto intorno alle 6.30 di questa mattina in via XXV Aprile. I due giovani, entrambi sulla trentina, hanno raccontato ai soccorritori di aver trascorso la nottata in una discoteca della zona del porto antico. Saliti su un autobus per rientrare in hotel, si sono accorti di essere seguiti da due uomini, descritti come stranieri di età compresa tra i 40 e i 50 anni.

L'aggressione in piazza Fontane Marose

Una volta scesi alla fermata di Piazza Fontane Marose, i turisti hanno cercato di raggiungere il centro, ma sono stati raggiunti dai due malviventi. Spinti violentemente contro un muro e poi a terra, la ragazza ha subito il furto della borsa. La coppia ha riportato diverse escoriazioni.

Il soccorso e le cure

Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Croce Bianca Genovese in codice giallo, che ha trasportato i due turisti al Pronto Soccorso dell'ospedale Galliera per le medicazioni del caso.

Le indagini dei Carabinieri

I carabinieri, immediatamente intervenuti, hanno avviato le indagini per identificare e rintracciare i responsabili. Al momento non risultano fermi.

L'episodio riaccende l'allarme sulla sicurezza nel centro storico di Genova, specialmente nelle ore notturne e all'alba, quando la movida lascia spazio a situazioni di maggiore vulnerabilità per residenti e visitatori.