Tentata rapina in una pasticceria del centro storico, caccia all'uomo in fuga

Paura nel centro storico di Genova per un tentativo di rapina a una pasticceria di Vico dei Castagna, avvenuta nel primo pomeriggio di oggi.

Poco prima delle ore 14 è stata infatti segnalata un'aggressione all'interno della pasticceria. Sul posto carabinieri e Croce Bianca di Genova: dalle testimonianze è emerso come un uomo, nel tentativo di rubare l'incasso del negozio, abbia prima strattonato la dipendente, procurandole alcuni lividi a un braccio e a una mano, e poi sia fuggito.

La commessa, una donna di 30 anni, è stata medicata sul posto e poi portata in codice verde all'ospedale Galliera.

Subito sono scattate le indagini dei carabinieri sulle tracce del rapinatore: grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza i militari saranno in grado di rintracciare il colpevole.