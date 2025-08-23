Cani sequestrati e gatti abbandonati, allarme animali a Genova: il canile è al collasso

Il canile municipale di Genova è al collasso. Le adozioni e le donazioni non bastano, l'enorme numero di animali ospitati e i costi elevati necessari per le loro terapie non sembrano fermarsi, anzi.

L'estate si è rivelata un problema che si è aggiunto a una situazione già critica. Attualmente, il numero totale di cani e gatti presenti supera di gran lunga la capienza prevista dalla struttura, mettendo a dura prova gli operatori e le risorse economiche messe a disposizione dal Comune di Genova ogni mese.

Al momento i cani sono 153 e 63 i gatti accolti nella struttura

Sono ben 153 i cani e 63 i gatti accolti, ma tra i problemi c'è soprattutto l'alto numero di animali in cura. Nello specifico, 27 gatti stanno seguendo terapie, mentre altri sono in convalescenza dopo interventi chirurgici o devono ancora sottoporsi a esami diagnostici e operazioni non appena le condizioni lo permetteranno. Cinque gatti sono ricoverati in clinica per cure specialistiche, al fine di garantire loro le migliori condizioni di salute possibile. In più, ci sono 18 gattini in attesa di adozione, che necessitano di attenzioni particolari e di trovare al più presto una famiglia che li accolga.

L'ennesimo grido d'allarme degli operatori del Canile

A lanciare il grido d'allarme, l'ennesimo, sono proprio gli operatori che ogni giorno lavorano al canile. Nonostante le rinunce di proprietà siano bloccate da sei mesi, proprio per il sovraffollamento che va avanti ormai da tempo nella struttura, cani e gatti continuano a entrare.

Negli ultimi tempi, spiegano volontari e tecnici, sono sempre di più i gatti che vengono lasciati nelle colonie. Ci sono mici che invece vengono lasciati uscire di casa e investiti dalle auto: inutili gli appelli, questi animali non vengono quasi mai reclamati. Così come quelli malati o che cadono dalle finestre. Quelli che si salvano vengono curati e poi rimangono negli stabulari del canile, in attesa che qualcuno li noti e li adotti.

Per i cani invece il numero di sequestri effettuati da polizia e Asl per condizioni non idonee alla vita di un animale o maltrattamenti continua a salire. Non aiuta il lungo processo del tribunale necessario per renderli adottabili. Spesso, si tratta di cani anziani o malati, che vanno a pesare su una disponibilità già risicata e che hanno poi un costo elevato.

Come donare al Canile Montecontessa

Chi desidera adottare un amico a quattro zampe o contribuire con una donazione può rivolgersi direttamente al canile municipale di Genova. Potete donare tramite uno dei metodi indicati a questo link:

https://associazioneuna.org/donazioni/

In alternativa tramite bonifico bancario: IBAN IT42E0501801400000016879660 intestato ad Associazione U.N.A. ODV

Per informazioni:

0108979374

351 031 7835

371 572 4119 (solo SMS e messaggi WhatsApp)

