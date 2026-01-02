Dormiva in un hotel a Vado Ligure, era ricercato per spaccio in Turchia

È stato arrestato un cittadino tunisino di 41 anni destinatario di un mandato di arresto provvisorio emesso per reati in materia di stupefacenti. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti a seguito di una segnalazione che indicava la presenza sul territorio di un soggetto ricercato a livello europeo.

In Tunisia è prevista una pena fino a 20 anni di reclusione

L'uomo è stato rintracciato in un appartamento a uso turistico sull'Aurelia a Vado Ligure. Dagli accertamenti e dalle comunicazioni intercorse con la direzione centrale della Polizia Criminale - servizio per la cooperazione internazionale, è emerso che l'uomo era destinatario di un ordine di cattura internazionale emesso dalle autorità tunisine per traffico internazionale di stupefacenti, reati commessi in Tunisia e per i quali in quel Paese è prevista una pena fino a 20 anni di reclusione.

Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato associato alla casa circondariale di Genova Marassi, a disposizione dell'A.G.