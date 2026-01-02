Cronaca

Torna alla homepage

Dormiva in un hotel a Vado Ligure, era ricercato per spaccio in Turchia

Gli agenti delle Volanti sono intervenuti a seguito di una segnalazione che indicava la presenza sul territorio di un soggetto ricercato a livello europeo
43 secondi di lettura
di Redazione

È stato arrestato un cittadino tunisino di 41 anni destinatario di un mandato di arresto provvisorio emesso per reati in materia di stupefacenti. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti a seguito di una segnalazione che indicava la presenza sul territorio di un soggetto ricercato a livello europeo.

In Tunisia è prevista una pena fino a 20 anni di reclusione 

L'uomo è stato rintracciato in un appartamento a uso turistico sull'Aurelia a Vado Ligure. Dagli accertamenti e dalle comunicazioni intercorse con la direzione centrale della Polizia Criminale - servizio per la cooperazione internazionale, è emerso che l'uomo era destinatario di un ordine di cattura internazionale emesso dalle autorità tunisine per traffico internazionale di stupefacenti, reati commessi in Tunisia e per i quali in quel Paese è prevista una pena fino a 20 anni di reclusione.

Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato associato alla casa circondariale di Genova Marassi, a disposizione dell'A.G. 

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Sabato 20 Dicembre 2025

Maxi blitz anti-spaccio in tutta Italia, a Genova 9 arresti e oltre 30 kg di droga sequestrati

Cannabis shop trasformati in veri e propri laboratori per produzione e spaccio di stupefacente

TAGS