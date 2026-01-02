Auto prende fuoco sotto a un palazzo, residenti allontanati a Chiavari

Immagine d'archivio

Paura prima dell'alba a Chiavari, dove intorno alle sei del mattino un palazzo è stato evacuato temporaneamente dopo che un'auto parcheggiata a bordo strada ha preso fuoco.

Famiglie allontanate a causa del fumo

Il veicolo, che si trovava proprio sotto la palazzina, è stato avvolto dalle fiamme per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari e Genova: visto il denso fumo, diverse famiglie residenti nei civici interessati sono stati allontanati fino alla fine delle operazioni di spegnimento.

Alle 7 e trenta, un'ora e mezza dopo la chiamata al 112, le operazioni sono in fase di conclusione e i residenti sono potuti rientrare in sicurezza nelle proprie abitazioni. Ancora non è chiaro perchè la macchina abbia preso fuoco ma non si esclude il dolo.