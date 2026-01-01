Cronaca

Torna alla homepage

Esplode il petardo e giovane perde tre dita, ubriachi e decine di cassonetti in fiamme: il bilancio del Capodanno in Liguria

2 minuti e 28 secondi di lettura
di a.p.

Come sempre la notte di Capodanno porta a degli eccessi. E così è stato anche per l'ultimo dell'anno dell'anno del 2025 e le prime ore del 2026. C'è chi è rimasto ferito a una mano a causa dello scoppio di un petardo, c'è chi ha avuto necessità di assistenza medica perché ha decisamente esagerato con l'alcol e c'è chi sparando i fuochi d'artificio (in tante cittadine della Liguria vietati) ha provocato l'incendio dei cassonetti della spazzatura. 

Scoppia il petardo, giovane perde tre dita 

Notte di super lavoro per vigili del fuoco e personale sanitario. In piazza delle Erbe a Genova un giovane di 19 anni ha riportato l'amputazione di tre dita della mano a causa dello scoppio di un petardo. L'incidente è avvenuto intorno a mezzanotte. Immediatamente soccorso dal personale sanitario è stato trasferito in ospedale e sottoposto a intervento chirurgico. Ma non è l'unico caso di chi è rimasto ferito nella notte di Capodanno. Al Villa Scassi sono state soccorse anche due persone rimaste lievemente ferite alla coscia e alla gamba sempre a causa dei petardi. Un ferito lieve anche a causa di un colpo di bottiglia ricevuto sul labbro.  

Due aggressioni nel savonese

Due casi di aggressione con feriti si sono registrati nel savonese. Entrambi i casi ad Alassio: il bilancio è di due feriti. Si tratta di un ragazzo di 20 anni e uno di 23. Entrambi hanno riportato lievi ferite. Una volta soccorso dal personale sanitario sono trasferiti all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per ulteriori accertamenti. Tra i feriti per i botti di fine anno c'è anche un uomo a Rapallo e uno a Bordighera. 

Tanti soccorsi agli ubriachi

Notte di lavoro per il personale sanitario che in tutta la Liguria ha effettuato decine e decine di interventi per soccorrere persone che nella notte di Capodanno hanno esagerato con l'alcol. Non si segnalano situazioni gravi. Intorno all'una di notte la croce bianca genovese è intervenuta in piazza Rossetti a Genova per soccorrere una ragazzina di 16 anni in stato di ebbrezza, è stata condotta in codice verde al Galliera. Complessivamente sono stati quattro gli interventi per intossicazione etilica portati a termine dalla sola croce bianca genovese. In tutto a Genova una ventina i pazienti arrivati al Galliera per eccesso di alcol e piccole ferite legate ad aggressioni.

Decine di cassonetti in fiamme

Tantissimi gli interventi per spegnere gli incendi di cassonetti e spazzatura causati da petardi e fuochi d'artificio. Circa una cinquantina gli interventi a Genova, concentrati soprattutto tra il centro, il Ponente della città e la Val Polcevera. In tutti i casi le fiamme sono rimaste limitate e non hanno interessato auto, moto o altre strutture collocate vicino ai cassonetti. Incendio cassonetti a causa dei fuochi di fine anno anche a Rapallo, in via Campodonico, e a San Colombano Certenoli. Stessa dinamica anche alla Spezia, decisamente minori però gli interventi: non più di tre quelli effettuati dai pompieri in città per spegnere i roghi di cassonetti. Nell'imperiese vigili del fuoco al lavoro per lo stesso motivo anche a Cervo, non si registrano danni particolari.  

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Giovedì 01 Gennaio 2026

Notte di fuochi e petardi in Liguria, decine di cassonetti bruciati

Notte di intenso lavoro da parte dei vigili del fuoco
Giovedì 01 Gennaio 2026

Petardo gli esplode in mano, 19enne perde tre dita per i botti

I festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno si sono trasformati in dramma per un giovane di 19 anni nel centro storico genovese. Il ragazzo ha riportato la grave amputazione di tre dita della mano a causa dello scoppio improvviso di un petardo, mentre si trovava in Piazza delle Erbe, una delle zone

TAGS