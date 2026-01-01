Cronaca

Petardo gli esplode in mano, 19enne perde tre dita per i botti

di Annissa Defilippi
I festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno si sono trasformati in dramma per un giovane di 19 anni nel centro storico genovese. Il ragazzo ha riportato la grave amputazione di tre dita della mano a causa dello scoppio improvviso di un petardo, mentre si trovava in Piazza delle Erbe, una delle zone più affollate durante la notte di San Silvestro.

L'incidente in piazza delle Erbe

L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte, tra la folla euforica che brindava al 2026. Secondo le prime ricostruzioni, il 19enne stava maneggiando un fuoco d'artificio quando questo gli è esploso prematuramente in mano, provocandogli lesioni devastanti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i volontari del 112 e l'automedica del 118, che hanno trasportato il giovane in codice giallo al Pronto Soccorso dell'ospedale San Martino. 

Il ricovero al San Martino

I medici del reparto di Chirurgia della Mano hanno sottoposto il paziente a un intervento d'urgenza per tentare di limitare i danni, ma non è stato possibile evitare l'amputazione delle tre dita. Le condizioni del 19enne sono stabili, con una prognosi di diverse settimane, ma le conseguenze saranno permanenti: oltre alle dita perse, ha riportato ustioni profonde e lesioni a tendini e nervi.
 
 

