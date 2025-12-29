Giovanna Rotondi Terminiello, una vita per l’arte e una lezione di servizio pubblico

Giovanna Rotondi Terminiello

Con Giovanna Rotondi Terminiello ci ha lasciato una protagonista autorevole e appassionata della tutela del patrimonio artistico e storico della Liguria. Nel suo lungo impegno come Soprintendente per i Beni Artistici e Storici, dal 1976 al 1996, ha saputo coniugare rigore scientifico, profonda conoscenza della storia dell’arte e un forte senso di responsabilità istituzionale, mettendo sempre al centro la salvaguardia dei beni culturali come bene comune e memoria viva della collettività.

Dedizione, serietà, passione

Il suo lavoro si è distinto per l’attenzione costante alla ricerca e alla valorizzazione del patrimonio diffuso, spesso meno noto ma fondamentale per l’identità del territorio ligure. Accanto alla competenza, ha lasciato la memoria di una presenza umana attenta, discreta e profondamente rispettosa delle persone e delle istituzioni. La sua eredità non è solo nelle opere tutelate e nei progetti avviati ma anche nell’esempio di dedizione, serietà e passione civile che ha saputo trasmettere a colleghi e collaboratori. Di lei restano il ricordo di una studiosa autorevole, di una servitrice dello Stato discreta e determinata e di una donna capace di coniugare sapere, responsabilità e sensibilità umana.