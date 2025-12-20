Box in fiamme a Ronco Scrivia, attivato il Nucleo Investigativo Antincendi: servirà a far luce sulle cause

Tragedia a Ronco Scrivia, un morto e 4 feriti nell'incendio di un box
Il comando vigili del fuoco di Genova ha attivato il proprio nucleo specializzato NIA, ovvero il Nucleo Investigativo Antincendi, specializzato nella ricerca delle origini degli incendi attraverso metodologie e tecniche scientifiche. Il NIA supporterà le indagini allo scopo di fare chiarezza su quanto accaduto.
La tragedia giovedì scorso
A perdere la vita era stato Giancarlo Rossi, 76enne. Altre tre persone erano rimaste intossicate a causa del fumo. Secondo quanto emerso le fiamme sarebbero partite da un'auto ibrida con il motore acceso parcheggiata nel locale, costringendo all'evacuazione temporanea della palazzina sovrastante.
