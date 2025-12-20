Strage di specchietti distrutti in via Cantore: caccia al responsabile

Pessima sorpresa questa mattina per gli automobilisti di Sampierdarena che hanno trovato la propria auto parcheggiata lungo via Cantore, in corrispondenza di Villa Scassi, con gli specchietti divelti. L'episodio è stato segnalato da alcuni residenti del quartiere già all'alba, con vetri rotti sparsi sull'asfalto.

Non è la prima volta che Sampierdarena deve fare i conti con atti di questo tipo: all'inizio dell'anno, tra Via Cantore e Via Degola, erano state trovate almeno quindici auto con finestrini e cristalli distrutti.

Dopo le denunce sono iniziate le indagini dei carabinieri

Subito questa mattina sono iniziate le indagini dei carabinieri, intervenuti sul posto dopo le diverse chiamate. Come da iter verranno visualizzate le immagini delle telecamere della zona per cercare di trovare il colpevole.