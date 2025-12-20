Hashish e coltello a serramanico nelle tasche, 35enne arrestato a Santa Margherita

Sorpreso con due etti di hashish in tasca, 600 euro, un coltello e un bilancino di precisione.

Per questo motivo un 35enne di origine egiziana è stato arrestato ieri sera a Santa Margherita Ligure dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, durante un servizio di controllo del territorio. L'uomo è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Una volta perquisito mentre si trovava a bordo della sua autovettura, il 35enne è stato trovato in possesso di circa due etti di hashish, 600€ in contanti, un bilancino di precisione, un coltello a serramanico e materiale per il confezionamento della sostanza. Successivamente, i carabinieri hanno perquisito il domicilio del soggetto dove sono stati rinvenuti altri due etti di sostanza stupefacente dello stesso tipo.

L'uomo è stato condotto presso il carcere di Genova Marassi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Fatta salva la presunzione di innocenza.