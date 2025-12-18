Cronaca

Tragedia a Ronco Scrivia, morto 76enne in un incendio in box

di a.d.
Un uomo di 76 anni ha perso la vita questa pomeriggio in un incendio divampato all'interno di un box garage in via B. Cambiaggio. La vittima si chiamava Giancarlo Rossi. Altre tre persone sono rimaste intossicate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco poco dopo le 15, insieme ai sanitari del 118 e ai carabinieri. 
 

Le cause del decesso

Le fiamme sarebbero partite da un'auto ibrida con il motore acceso parcheggiata nel locale, costringendo all'evacuazione temporanea della palazzina sovrastante. Ancora da accertare le cause esatte del decesso: gli inquirenti stanno verificando se l'anziano sia stato colto da un malore improvviso o sia deceduto per intossicazione da fumo. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.



